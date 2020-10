Covid: De Felice (Intesa Sanpaolo), transizione verde è opportunità politica ed economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel mondo finanziario e nelle banche l’attenzione ai temi si sta gradualmente traducendo in azioni concrete, tramite “plafond creditizi dedicati, emissioni di obbligazioni green, fondi comuni specializzati”. L’industria del risparmio gestito e le banche commerciali, insieme, possono rappresentare secondo De Felice “un acceleratore di questa importante trasformazione” Anche per l’Italia, la transazione verso modelli di sostenibilità ambientale rappresenta una grande occasione: l’Italia può contribuire al processo globale di transizione tramite settori di primo piano come “la moda, il packaging, mobili, i componenti per auto, e la filiera alimentare al centro della bioeconomia”. Il nostro paese può divenire insomma leader mondiali per l’economia ambientale e sostenibile, ma questo processo “richiede ancora più forte cooperazione internazionale, e il contrasto degli individualismi e dei nazionalismi”. (Res)