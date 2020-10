Fontana non esclude la chiusura: "Se il contagio non rallenta arriveranno nuove misure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se, con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni, il contagio dovesse rallentare si potrebbe molto probabilmente evitare, se l'impennata dovesse continuare può darsi che si prenda un provvedimento diverso". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24 rispondendo a chi gli ha chiesto se un lockdown sia evitabile oppure no. "Siamo in contatto costante col nostro comitato tecnico, un comitato ristretto che valuta i numeri e giorno dopo giorno cerchiamo di mettere in pratica quelli che sono i provvedimenti che loro ci consigliano e che sono i più opportuni, ma siamo in contatto con il governo quotidianamente proprio perché è giusto che i reciproci dati possano essere utilizzati da entrambi e ci si possa confrontare sulle valutazioni che è necessario fare", ha aggiunto il governatore lombardo, che ha precisato come si guardi con attenzione "la situazione dell'occupazione delle terapie intensive e degli ospedali" per "evitare che la nostra sanità sia ingolfata in una maniera tale da non poter essere efficiente".Noi abbiamo una serie di scenari, ora siamo entrati nel terzo scenario con cui sono scattati alcuni provvedimenti, se le cose dovessero continuare a peggiorare ce ne saranno altri, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Io credo che non si debba ipotecare il futuro, bisogna cercare di capire come reagirà il virus di fronte ai nostri provvedimenti" ha sottolineato Fontana. "Sono preoccupato con attenzione - ha concluso - è tutto un film che abbiamo già visto e che dobbiamo cercare di contenere un po' di più, controllare che la situazione non diventi troppo grave, bisogna avere la collaborazione di tutti i nostri cittadini. Mi rendo conto che sia difficile dopo quello che è successo tra marzo, aprile e maggio, che sia difficile chiedere ancora sacrifici ai nostri cittadini, ma è così". Infine il presidente della Lombardia lancia un appello "alle persone più fragili, ai più anziani a chi ha patologie in questi giorni deve fare qualche sacrificio e deve cercare di uscire il meno possibile, deve rimane in casa e isolato il più possibile. Speriamo - conclude Fontana - che il tempo sia brutto così agevola".Alle 23 di ieri è scattato il primo giorno del cosiddetto “coprifuoco” l'applicazione delle due ordinanze di Regione Lombardia e Ministero della Salute che obbligano la chiusura dei locali alle 23 e vietano la circolazione per strada, salvo motivi particolari (lavoro, motivi di salute o emergenze comprovate) e comunque sempre con una autocertificazione. Già prima dello scoccare delle 23 le strade e i locali della movida milanese (la zona dei navigli, Corso Como, Corso Garibaldi e la zona dell'Arco della pace – Corso Sempione) appaiono desolatamente vuoti, immagini che riportano alla mente il lockdown di primavera con quasi nessuno in giro e serrande abbassate. Le zone della movida sono già deserte: in pochi sul naviglio grande già alle 21, con locali che non hanno neppure aperto.Uno scenario che va avanti da giorni “questa mattina alcuni amici proprietari di altri locali facevano una 'gara' mostrando le chiusure di cassa con foto su whatsapp: chi 20 euro chi 15 euro, chi 40 euro”, spiega Paolo, un socio di uno dei locali della zona, preoccupato per la situazione anche perché i clienti avevano ripreso a tornare dopo la chiusura del lockdown e adesso la situazione sembra precipitare ancora verso quella china. Qui a controllare il rispetto dell'uso della mascherina prima e delle chiusure dei locali e del “coprifuoco poi”, c'è la polizia locale, mentre i controlli in corso Sempione sono stati assegnati ai Carabinieri: alle 22 il Banghrabar, uno dei locali più frequentati dal “popolo della notte” che gravita intorno all'arco della pace sta già chiudendo e i camerieri stanno togliendo i tavolini dal dehor.Anche Corso Como e Corso Garibaldi – controllati dalla polizia di stato - con la sua vita notturna sono incredibilmente vuoti alle 23. Chiuso il ristorante “Le langhe” e chiuso il Tocqueville. In giro solo gli agenti della polizia che controllano i rari pedoni che si affrettano verso casa. I primi a essere controllati sono una coppia di Carate Brianza “siamo usciti da un ristorante della zona – racconta lui, Raffaele Romano – abbiamo lo scontrino che attesta che abbiamo pagato alle 22.40 e stavamo rientrando, invece la polizia ci ha spiegato che alle 23 bisogna essere già a casa. Però sono stati molto gentili e hanno capito la nostra buona fede”. Il primo giorno, complice anche il tempo e lo sciopero dei treni, c'è un po' di tolleranza anche perché la sanzione è pesante: dai 400 ai 3mila euro.“Le ordinanze – ricorda il commissario capo Claudio de Filippo in corso Como per la prima sera di controlli – sono due: l'ordinanza della Regione Lombardia che Prevede la chiusura dei locali alle 23 e l'ordinanza del ministro della salute che prevede che dalle 23 alle 5 del mattino non si possa circolare se non per comprovate esigenze, comunque lasciando la possibilità di far rientro al proprio domicilio a tutti coloro che siano stati in ristoranti e pizzerie che chiudono alle 23 con chiaramente una autocertificazione che, deve essere compilata indicando il domicilio. La presenza in giro deve essere giustificata, chi esce dalla propria abitazione per fare una passeggiata sotto casa, è meglio che la faccia prima delle 23”.(Rem)