Amministrative: Zingaretti, auspico alleanza in ogni città, candidati dai territori

- Per le prossime elezioni comunali "auspichiamo in ogni città un'alleanza larga". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nella sua relazione in apertura della direzione nazionale del partito. "Dobbiamo provarci" ha aggiunto sottolineando di non fare riferimento "in alcun modo a baratti nazionali: non parlo di candidati calati dall'alto" perchè "tutto dovrà essere misurato nei territori". (Rin)