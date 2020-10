Trasporti: Di Marco (M5s Lombardia), dopo nostre richieste prorogate misure mitigazione per abbonati solo a treno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come preannunciato dall'assessore Terzi in una mozione urgente M5s, presentata a settembre, nonché nella commissione trasporti del 15 ottobre, la scadenza della misura di mitigazione per gli abbonati che usano solo i servizi ferroviari è stata prorogata fino alla fine del 2021". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Nicola Di Marco, capogruppo M5s in commissione V Infrastrutture e Trasporti. "Finalmente una notizia positiva da Regione. Siamo soddisfatti per questa decisione e dell'indicazione data all'Azienda partecipata Trenord. Il rischio era quello di penalizzare quei pendolari che usano solo il treno", aggiunge Di Marco osservando che: "L'introduzione nel corso dell'anno scorso dello Stimb (Sistema tariffario integrato dei trasporti pubblici) ha apportato una semplificazione per chi abitualmente viaggia su treno, metro, bus o tram. Al contempo, sulla carta, ha penalizzato con tariffe maggiorate, superiori anche del 20 per cento, quei pendolari che viaggiano solo su ferro/treno e l'assenza o la sospensione di una misura di mitigazione, per il quale ci battiamo da oltre un anno, si tradurrebbe un aumento dei costi del titolo di viaggio". (com)