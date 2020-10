Sardegna: Confartigianato, "Regione aiuti imprese sarde danneggiate da annullamento di fiere e manifestazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione intervenga per supportare le imprese della Sardegna danneggiate dall'annullamento delle decine di fiere e manifestazioni, internazionali, nazionali e locali causate dalle restrizioni per contrastare l'emergenza Covid. Lo chiede Confartigianato Imprese Sardegna con una lettera indirizzata all'Assessore Regionale all'Artigianato, Gianni Chessa. "Senza tali iniziative tante attività rischiano davvero di subire forti e irrimediabili perdite economiche – continuano Matzutzi e Serra – però, in alternativa alle fiere in presenza, alcune organizzazioni stanno comunque realizzando e proponendo agli espositori piattaforme per eventi virtuali di presentazione e vendita dei prodotti online o allestendo temporary shop in punti strategici per l'esposizione in presenza nel rispetto delle regole anticontagio. Un esempio è l'iniziativa de "L'Artigiano in Fiera", manifestazione milanese che vedeva ogni anno la partecipazione di decine di imprese artigiane sarde e che si è trasferita sulla piattaforma web". "Per tentare di contrastare, o almeno arginare il difficilissimo momento storico che le imprese stanno vivendo – proseguono Presidente e Segretario – sulla falsariga di bandi attivati in passato dalla Regione per la partecipazione agli eventi in presenza, proponiamo di finanziare voucher spendibili e rendicontabili dagli artigiani per una serie di iniziative che permetterebbero la "partecipazione virtuale" delle aziende" alle varie manifestazioni". (Rsc)