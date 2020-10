Covid: Fontana, didattica a distanza scelta dolorosa ma necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scelta dolorosa ma necessaria. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato il ricorso alla didattica a distanza per le scuole superiori presente nell'ordinanza da lui firmata. "Dobbiamo ridurre la pressione del trasporto pubblico locale nello spazio di un paio d'ore - ha dichiarato nel suo intervento a Skytg24 - Il tpl nel resto della giornata lavora in modo assolutamente accettabile, con una copertura intorno al 50-55 per cento. Nell'ora di punta c'è un grande affollamento, soprattutto sulle metropolitane e sui bus. Dobbiamo cercare di ridurre questo affollamento e le ipotesi sono: o riduciamo la gente che va al lavoro o la gente che va a scuola". "Io sono sempre stato a favore della scuola in presenza e contrario alla dad, ma in una situazione di necessità bisogna fare delle scelte anche dolorose. In questa stessa direzione si è anche mosso il presidente Emiliano, il quale ha fatto un provvedimento con un provvedimento assolutamente identico al mio", ha aggiunto Fontana. "È un provvedimento temporaneo, abbiamo 13/14 giorni di tempo durante i quali cercare di studiare una modalità di diluizione dell'orario di ingresso degli studenti - ha sottolineato il governatore lombardo - È da giugno che stiamo chiedendo al governo un intervento sia economico, perché è chiaro che se aggiungiamo le corse abbiamo bisogno di più risorse, sia in merito alla diluizione degli orari di ingresso a scuola e lavoro e non abbiamo avuto risposta". (Rem)