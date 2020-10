Covid: Zaia, al momento non ci saranno nuove misure restrittive in Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno nuove misure restrittive in Veneto? Oggi assolutamente no, in questo momento no. Questo non vuol dire che abbiamo abbassato la guardia, ma anzi siamo pronti con l’artiglieria pesante: dalle 494 terapie intensive in dotazione nel Veneto ora ne abbiamo già predisposte un migliaio. Così a Sky TG24 il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. "Attendiamo questo fine settimana per capire quali saranno gli eventuali nuovi provvedimenti da parte del Governo – ha aggiunto -, poi la situazione va seguita e accompagnata. In questo momento ci sta preoccupando il tema delle case di riposo, siamo l’unica regione che fa i test tra gli operatori e gli ospiti ogni sette giorni, però quando il virus entra nelle case di riposo fa danni". (Rin)