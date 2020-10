Spagna: comunità di Madrid, da mezzanotte di domani coprifuoco in tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità di Madrid ha disposto a partire dalla mezzanotte di domani e fino alle ore 6, un coprifuoco in tutta la regione per tentare di ridurre la diffusione dei contagi di coronavirus. I bar ed i ristoranti non potranno servire nuovi clienti dalle 23. A partire da lunedì, inoltre, entreranno in vigore restrizioni specifiche in 32 aree distrettuali della capitale e dei comuni della regione. I residenti di queste zone non potranno uscire se non per motivi giustificati, come per andare al lavoro, per studio o per un appuntamento dal medico. (Spm)