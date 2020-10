Covid: Fontana, Sala contrario a dad? Con lui ci dobbiamo ancora incontrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli ha fatto notare che la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala sia in linea con quella del ministro Lucia Azzolina, ovvero contraria alla didattica a distanza nelle scuole secondarie, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in collegamento a Skytg24, ha replicato: "Ci dobbiamo ancora incontrare, non è stata presa nessuna definitiva decisione, fuori di dubbio che di fronte al peggioramento dei numeri, qualcosa si debba fare". In merito al fatto che il primo cittadino di Milano abbia affermato di non essere stato informato dell'ordinanza, di essere stato sorpreso, Fontana ha risposto: "Posso dire che forse si è trattato di un misunderstanding da parte loro, perché questa cosa è stata esplicitata il lunedì e poi la stessa cosa è stata espressa soltanto in un modo diverso, in burocratese, male due versioni dicevano assolutamente la stessa cosa". (Rem)