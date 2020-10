Serbia-Kosovo: Lajcak, accordi firmati alla Casa bianca hanno allontanato da prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi firmati alla Casa bianca dai leader di Serbia e Kosovo per la normalizzazione delle relazioni economiche dimostrano che i due Paesi “si sono ulteriormente allontanati dalla prospettiva europea”. Lo ha detto il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, nel corso dell’audizione alla commissione Esteri della Camera. “Bisogna distinguere tra processi facilitati dall’Ue e quelli che non lo sono. Noi vogliamo sia la normalizzazione delle relazioni che i progressi in termini di integrazione europea ma questi documenti firmati alla Casa Bianca hanno dimostrato che Serbia e Kosovo si sono ulteriormente allontanati dalla prospettiva europea”, ha sottolineato Lajcak rispondendo alle domande dei membri della commissione. “Anche l’accordo che prevede lo spostamento dell’ambasciata a Gerusalemme per entrambi i Paesi costituisce una deviazione rispetto alla posizione dell’Unione sul processo di pace in Medio Oriente”, ha aggiunto. “Lo abbiamo chiarito sia a al presidente Vucic che al premier Hoti, se altri attori vogliono dare una mano sono i benvenuti ma devono capire e rispettare il fatto che questo è un processo a guida Ue”, ha concluso il rappresentante speciale.(Res)