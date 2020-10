Regno Unito: Covid, nuove restrizioni per 6 milioni di persone in vigore da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove restrizioni anti-Covid-19 entrano in vigore da oggi per quasi sei milioni di cittadini britannici. Dopo le polemiche della scorsa settimana, la città e la regione di Manchester (con una popolazione di 2,8 milioni di persone) si aggiungeranno alla regione di Liverpool ed al Lancashire come uniche regioni per il momento con il più alto livello di restrizioni nel sistema introdotto due settimane fa dal governo di Londra. Dalle 18 invece (le 19 in Italia) oltre 3 milioni di persone in Galles rimarranno a casa in seguito all'introduzione di 17 giorni di quarantena totale nella nazione. (Rel)