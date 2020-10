D'Incà: "No a una nuova chiusura, l'obiettivo è non spegnere il motore dell'economia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vogliamo un nuovo lockdown, l'obiettivo è non spegnere il motore dell’economia. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "E' un momento difficile, ieri abbiamo avuto 16 mila casi, l'attenzione è massima" ha spiegato. Siamo intervenuti con 105 miliardi di euro e con altri 40 miliardi nella prossima legge di bilancio. Mai fatto uno sforzo più grande.Ora è necessario aspettare "gli effetti del Dpcm di domenica per verificare le situazioni locali" prima di pensare alla prossima mossa. Secondo il ministro, "le Regioni stanno intervenendo in maniera puntale, c'è un forte coordinamento tra il ministero dell'Interno, gli Affari regionali e palazzo Chigi con i presidenti delle Regioni per verificare la situazione e poter intervenire in modo puntuale ed evitare un nuovo lockdown, che non vogliamo. I risultati arriveranno tra qualche giorno, la situazione è sotto controllo ma è un momento difficile".Sull’operato delle regioni, la ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti ha dichiarato: “Sulla scuola c'è stato qualche buco nell'organizzazione, le Regioni non si sono attrezzate in tempo sul trasporto locale”, ha detto ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. Commentando la decisione di alcune Regioni di avviare la didattica a distanza per le ultime classi della scuola secondaria di secondo grado, la ministra ha detto: "Sono decisioni gravi, sbagliate e miopi. Chiudere le scuole rischia di farci prendere intere generazioni dal punto di vista dell'apprendimento. La scuola - ha aggiunto - è un ambiente controllato dove si impara a rispettare le regole. Si organizzino diversamente gli orari e i trasporti, più controlli perché la scuola deve essere l'ultima cosa a chiudere. La Dad crea divari - ha concluso Bonetti -, amplifica le disuguaglianze, spero si tratti di decisioni temporanee".(Rin)