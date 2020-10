Trasporti: De Micheli, soluzione è riorganizzare orari scuola e uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'unica cosa che si può fare è riorganizzare gli orari di scuola e uffici. Non esiste un contrasto con la scuola, lo dico alla ministra Azzolina. Per me, da madre, è fondamentale tenere aperte le scuole". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite in videocollegamento a Rainews24. "I trasporti arrivano a valle di altre decisioni. Noi siamo un settore che è al servizio di altri. Se si aprono le attività i trasporti devono portare più persone". Inoltre, aggiunge, "il trasporto viene organizzato su base regionale, e insieme alle Regioni il governo ha previsto delle linee guida comuni". I dati di monitoraggio confermano - ha spiegato la ministra - "che siamo rimasti sotto l'80 per cento della capienza, ma anche che già al 70 per cento le persone si preoccupano perché c’è vicinanza fisica".(Rin)