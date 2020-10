Venezuela: un bambino su tre tra 0 e due anni presenta ritardo nella crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo la scorsa settimana la Caritas Venezuela ha denunciato che la malnutrizione acuta nei bambini al di sotto dei cinque anni in Venezuela è arrivata al 73 per cento durante la pandemia del nuovo coronavirus. Secondo la Caritas il mancato invio delle rimesse familiari, a causa della chiusura delle frontiere a partire da marzo, ha avuto un forte impatto sulla popolazione che dipende da queste risorse per il suo sostentamento. L’organizzazione denuncia inoltre che il 51 per cento delle donne incinte soffre di deficit nutrizionali acuti e che l’83 per cento delle abitazioni in Venezuela non ha accesso a servizi idrici. Secondo lo studio della Caritas il 46 per cento della popolazione ha visto un deterioramento della sua dieta a causa delle difficoltà nel procurarsi il cibo, mentre il 27 per cento deve ricorrere all’elemosina per nutrirsi. In questo contesto nei settori sanitario e alimentare è stata registrata una inflazione rispettivamente del 616 e 506 per cento e il paniere alimentare di base ha visto un aumento mensile fino al 51 per cento, a cui però non è corrisposto un incremento del salario minimo dal mese di maggio. (Vec)