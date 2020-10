Energia: società ceca Cez vende i suoi asset in Romania alla londinese Mira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ceca Cez ha venduto la maggior parte delle sue società sussidiarie in Romania alla londinese Macquaire Infrastructure and Real Assets (Mira). Lo comunica all'agenzia di stampa "Ctk" la portavoce di Cez, Alice Horakova, senza rivelare però il prezzo dell'operazione. Quest'ultima attende peraltro ancora l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza statale romeno e della Commissione europea. Secondo Horakova la vendita include un totale di 7 società, incluso il parco eolico di Fantanele-Cogealac. Cez manterrà solamente le sussidiarie High-Tec Clima e Cez Trade Romania. Il consorzio guidato da Mira è attualmente proprietario di GasNet, che si occupa della maggior parte della distribuzione di gas in Repubblica Ceca. (segue) (Vap)