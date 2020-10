Energia: società ceca Cez vende i suoi asset in Romania alla londinese Mira (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita è in linea con la nuova strategia fissata da Cez lo scorso giugno, ovvero di liberarsi gradualmente degli asset in Bulgaria, Romania, Turchia e in parte anche in Polonia per poi investire le risorse derivanti dalle vendite per la modernizzazione delle sue reti di distribuzione, per le fonti di energia rinnovabile e per il nucleare. Lo stesso primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, ha più volte definito fallimentare l'espansione all'estero della società Cez, di proprietà del ministero delle Finanze al 70 per cento. In Romania Cez è sbarcata nel 2005 con l'acquisto della società Electrica Oltenia, operativa nel sud-ovest del paese. Tra il 2008 e il 2012 ha poi costruito il già menzionato parco eolico di Fantanele-Cogealac, il più grande parco eolico terrestre in Europa, con una potenza nominale di 600 megawatt. (Vap)