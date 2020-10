Mali: presidente deposto Keita torna a Bamako dopo degenza medica negli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente deposto del Mali, Ibrahim Boubacar Keita, rovesciato con il colpo di Stato militare dello scorso 18 agosto, ha fatto rientro a Bamako dopo una degenza medica negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferiscono i media locali, l’aereo con a bordo Keita è atterrato mercoledì sera all'aeroporto di Bamako ed è stato condotto da un convoglio nella sua abitazione privata. Arrestato dai militari lo stesso 18 agosto, Keita si è dimesso poche ore dopo ed è stato detenuto dalla giunta prima che fosse rilasciato il 5 settembre per ricevere cure negli Emirati in seguito ad un lieve ictus. Dopo la partenza di Keita, la giunta militare aveva spiegato di aver autorizzato la sua “evacuazione medica per un periodo massimo di un mese, periodo prorogabile solo su prescrizione medica e comunque non superiore ai tre mesi”. La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), mediatrice nella crisi, si era impegnata da parte sua a garantire il ritorno dell'ex presidente Keita immediatamente dopo la fine della sua degenza medica.(Res)