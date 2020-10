Roma: insetti su cibo, ruggine in frigoriferi e un topo morto, chiuso locale a Tor Tre Teste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli insetti sul cibo alla ruggine sulla macchina del pane, a un topo morto in terra: è questo lo spettacolo raccapricciante che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale ieri pomeriggio, quando sono intervenuti in un bar tavola calda nel quartiere di Tor Tre Teste. Gravissime le condizioni igienico-sanitarie all'interno degli ambienti, sulle attrezzature e sui prodotti alimentari, e che hanno portato alla chiusura dell'attività e del laboratorio di panificazione annesso. Nel locale i cibi erano conservati in frigoriferi arrugginiti e sporchi, ruggine e residui incrostati sono stati trovati anche sui macchinari utilizzati per produrre il pane e i dolci, mattonelle in terra rotte o mancanti e un pessimo stato di manutenzione dei bagni e delle vettovaglie. Non solo, gli agenti hanno trovato mosche e insetti ovunque, in modo particolare su torte e crostate in vendita. Rinvenuto anche un topo di grosse dimensioni, privo di vita, all'ingresso dell'esercizio commerciale. La totale assenza di igiene e delle condizioni minime di sicurezza sanitaria hanno portato alla chiusura immediata dell'esercizio. Contestate anche violazioni per irregolarità amministrative e per mancato rispetto della normativa anti Covid, per un totale di oltre 5 mila euro di sanzioni.(Rer)