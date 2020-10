Ambiente: Nis, raffineria serba di Pancevo fra le più moderne della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Naftna industrija Srbije (Nis), grazie al completamento di un progetto di "Deep Processing" da oltre 300 milioni di euro, ha annunciato che la raffineria di Pancevo è diventata una delle più moderne e rispettose dell'ambiente della regione. Secondo una nota, l'impianto di trasformazione di nuova costruzione è la seconda fase di ammodernamento della raffineria e il suo completamento è un nuovo passo avanti per l'azienda. “Introducendo moderne tecnologie nel settore petrolifero serbo, abbiamo dimostrato che, per noi, l'innovazione non è solo un valore aziendale sulla carta, ma anche una pratica fondamentale su cui si basa l'ulteriore sviluppo della nostra azienda e su cui creiamo valore aggiunto per consumatori ", ha riferito Nis. L'inizio delle operazioni presso l'impianto "Deep Processing" porterà molti vantaggi ecologici, in particolare, un arresto della produzione di olio combustibile ad alto contenuto di zolfo e una riduzione delle emissioni di gas e particolato, ha detto la società. (Seb)