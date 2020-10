Trasporto aereo: passeggeri positivi al Covid, sospesi voli Ethiopian Airlines da Addis Abeba a Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di regolamentazione dell'aviazione civile cinese ha decretato la sospensione dei voli della compagnia Ethiopian Airlines da Addis Abeba a Shanghai per prevenire l'importazione di casi di Covid-19. Secondo quanto si legge in una nota dell’Autorità, la decisione è stata presa dopo che un totale di 15 passeggeri a bordo di due voli diretti da Addis Abeba a Shanghai la scorsa settimana sono risultati positivi. il divieto, si legge nella nota, inizierà lunedì prossimo, 26 ottobre, e resterà in vigore per cinque settimane.(Cip)