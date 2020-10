Trasporti: De Micheli, firmato decreto per risorse Italo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per Italo "arrivano certamente". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite in videocollegamento a Rainews24. "Il decreto di assegnazione delle risorse è stato già firmato da me e dal ministro Gualtieri, quindi arrivano certamente. Abbiamo fatto la notifica alla Commissione europea", ha spiegato De Micheli dopo l'intervista rilasciata oggi dal fondatore di Italo, Luca Cordero di Montezemlo, nella quale sostiene che senza aiuti la società sarà costretta a chiudere a causa del Covid-19.(Rin)