Serbia: Banca mondiale, contrazione economica del 3 per cento nel 2020

- La Serbia registrerà una contrazione del 3 per cento nel 2020 e una crescita del 2,9 per cento l'anno prossimo. È quanto si legge nel rapporto economico autunnale sui Balcani occidentali della Banca Mondiale. Il calo del Pil della Serbia sarà inferiore a quello del resto della regione dei Balcani occidentali, riferisce il rapporto. Nonostante un rallentamento economico dovuto alla pandemia di coronavirus, il tasso di disoccupazione in Serbia ha toccato il minimo storico del 7,3 per cento nel secondo trimestre del 2020 grazie al pacchetto fiscale del governo. Ma aiutare l'economia ad affrontare le ricadute del Covid-19 ha avuto un prezzo: il pacchetto fiscale ora rappresenta quasi il 13 per cento del Pil serbo, che porterà al deficit fiscale previsto del 7,6 per cento, si legge nella relazione. La ripresa dovrebbe iniziare nel 2021 e la crescita tornando agli standanrd precedenti nel medio termine. (Seb)