Energia: accordo tra Snam e Cva per promuovere l'idrogeno e la transizione energetica in Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Compagnia valdostana delle acque (Cva), operatore italiano verticalmente integrato con una produzione pure green di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per dare vita a iniziative congiunte nell'idrogeno verde e a progetti finalizzati a favorire la transizione energetica in Valle d'Aosta. Lo riferisce un comunicato stampa di Snam. L'intesa è stata firmata dall'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e da Enrico De Girolamo, Ceo di Cva. La collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la decarbonizzazione dell'industria e dei trasporti, tramite l'impiego dell'idrogeno verde, e in generale dell'intero settore energetico sul territorio regionale. In particolare, Snam e Cva studieranno progetti per dare impulso alla mobilità a idrogeno su ferro e su gomma, anche attraverso la realizzazione delle relative infrastrutture (quali ad esempio stazioni di rifornimento, compressori, elettrolizzatori) e potranno sperimentare soluzioni tecnologiche innovative legate alla produzione, al trasporto, alla compressione e allo stoccaggio dell'idrogeno, anche partecipando a iniziative di finanziamento o a gare d'appalto pubbliche. (segue) (Com)