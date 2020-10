Energia: accordo tra Snam e Cva per promuovere l'idrogeno e la transizione energetica in Valle d'Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le iniziative comuni potranno inoltre riguardare soluzioni per la decarbonizzazione di processi industriali ad alta intensità termica, per l'alimentazione elettrica e termica di strutture e distretti industriali e per lo stoccaggio dedicato a impianti di generazione elettrica. I progetti saranno realizzati, nel rispetto del quadro normativo e regolatorio, ai sensi di appositi accordi negoziati separatamente. L'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha commentato: "Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per la decarbonizzazione dei territori, facendo leva su soluzioni tecnologiche innovative e promuovendo lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e delle sue applicazioni. L'idrogeno verde ha un grande potenziale di sviluppo in Italia e può avere un ruolo decisivo per abbattere le emissioni soprattutto nell'industria e nel trasporto pesante. Si tratta di un'occasione da non perdere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e offrire al Paese e ai suoi territori un'occasione di sviluppo economico e leadership industriale". (segue) (Com)