Eurasia: D’Alema, preoccupazione per la crescente ostilità dell’Occidente al resto del mondo

- L’Occidente è una grande potenza che sta invecchiando, e che oggi pare vivere una vecchiaia rancorosa nei confronti del resto del mondo. Lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio e presidente della Fondazione Italianieuropei, Massimo D'Alema, in apertura della seconda giornata di lavori del tredicesimo Forum eurasiatico di Verona. D’Alema si è detto preoccupato “da un mondo occidentale che in questo momento appare per molti aspetti ostile al resto del mondo: nei confronti della Russia, del mondo islamico – D’Alema ha citato le sanzioni contro l’Islam sciita, rappresentato dall’Iran. E la contrapposizione all’Islam sunnita, incarnato dalla Turchia – e della Cina”. L’Europa, ha riconosciuto d’Alema, non può naturalmente adottare una politica estera diametralmente opposta o contraria a quella degli Stati Uniti: le due sponde dell’Atlantico incarnano infatti due volti dell’Occidente: l’Europa “è l’occidente del soft power, della cultura, della democrazia, della cultura giuridica; spesso gli Stati uniti, invece, si sono presentati forti della loro supremazia militare”. (segue) (Res)