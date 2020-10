Eurasia: D’Alema, preoccupazione per la crescente ostilità dell’Occidente al resto del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ dunque importante, secondo D’Alema, che gli Stati Uniti recuperino una visione dell’Europa come partner per il dialogo con la Russia e con altre realtà geopolitiche. A questo proposito, presidente della Fondazione Italianieuropei ha citato un recente rapporto del think tank di area democratica Brookings Institution sulle prospettive delle relazioni Italo-statunitensi dopo le imminenti elezioni presidenziali Usa. Tale rapporto, ha spiegato D’Alema, “che si conclude con il seguente auspicio: che una nuova amministrazione presidenziale americana (…) possa contare sull’Italia come partner per il dialogo con la Russia”. Si tratta, secondo D’Alema, “di un modo intelligente di concepire il rapporto tra Stati Uniti ed Europa: di sostanziale solidarietà, ma che riconosca all’Europa il ruolo di continente che possa favorire il dialogo”. (Res)