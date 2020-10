Moldova: Osce chiede a Tiraspol di garantire la libera circolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) hanno chiesto a Tiraspol, capoluogo della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale) di garantire la libera circolazione lungo la linea amministrativa e liberare le persone tenute in detenzione illegalmente. Le richieste sono state rese pubbliche alla riunione del Consiglio permanente dell'Osce, secondo un comunicato stampa diffuso dal ministero degli Affari esteri della Moldova. I partner internazionali hanno anche invitato le autorità separatiste di Tiraspol a garantire il pieno esercizio dei diritti di proprietà e all'istruzione, ed a cooperare nell'attuazione di misure congiunte per prevenire e combattere la pandemia del Covid-19. (segue) (Moc)