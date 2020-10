Usa: senatore russo Kosachev su elezioni, chiunque vinca sia adotti approccio costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali statunitensi presentano forti tratti conflittuali e l'auspicio è che ne emerga un leader orientato verso obiettivi costruttivi. Lo ha dichiarato intervenendo al Forum eurasiatico di Verona il senatore russo, Konstantin Kosachev, commentando le possibili conseguenze di un cambio di amministrazione negli Usa o di una sua riconferma. "Innanzitutto spero per tutti noi che ci lasceremo presto alle spalle le elezioni statunitensi. Non apprezzo il tono della campagna elettorale", ha dichiarato il senatore russo, sottolineando che lo scambio di accuse tra i candidati prevale sulla definizione dei programmi. Il senatore ha auspicato che chiunque vinca le elezioni del 3 novembre conduca gli Usa verso un percorso costruttivo. "Molte delle azioni degli Stati Uniti negli ultimi anni non possono dirsi costruttive, ma distruttive. Vediamo cosa accade nel sistema di accordi sul controllo degli armamenti, nelle agenzie Onu e con l'autorità del suo consiglio di sicurezza", ha dichiarato Kosachev. "Lo spazio eurasiatico appartiene alle parti che lo costituiscono. A cominciare, ad esempio, dall'Unione europea. A questo punto colgo l'occasione per ripetere il mio pensiero che è giunta l'ora per i paesi europei, che fisicamente occupano lo spazio eurasiatico, di compattarsi senza l'intervento esterno e di parlare dei 'nostri' problemi europei: sicurezza energetica, migrazione, sicurezza delle frontiere, riduzione livello di confronto militare. Sono convinto che noi europei siamo in grado di parlare per le vie dirette", ha dichiarato Kosachev.(Res)