Slovacchia: Covid-19, controlli rafforzati al confine con l'Ucraina

- La Slovacchia rafforzerà i controlli alla frontiera con l'Ucraina. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr", riprendendo quanto affermato dal ministro dell'Interno, Roman Mikulec, dopo la riunione della squadra centrale di crisi e del governo. Una rivalutazione della situazione ai confini in relazione all'andamento dell'epidemia di coronavirus in Slovacchia sarà compiuta dalla squadra centrale di crisi lunedì prossimo. Mikulec ha spiegato che i pendolari non dovrebbero avere problemi per il momento. Controlli a campione continueranno anche al confine con la Repubblica Ceca. (Vap)