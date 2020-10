Marche: rifiuti, da Amandola un modello di gestione economico e amico dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro obiettivo è stato quello di creare un modello che riduca in modo strutturale la produzione totale di rifiuti, a partire da quelli indifferenziati, con un occhio attento al conto economico delle amministrazioni e senza dimenticare il minimo livello di emissione di CO2 rispetto ad altri modelli di raccolta e trasporto. Ecco come Anna Travanti Amministratore Unico di Ecofil azienda con sede ad Amandola (FM) illustra la soluzione per la gestione dei rifiuti adottata in molti comuni di 4 regioni, Marche, Umbria, Lazio, Toscana. "Scegliendo le isole ecologiche diffuse informatizzate Ecofil, le amministrazioni comunali – spiega Travanti – hanno messo a disposizione dei propri cittadini un sistema di raccolta differenziata che garantisce efficienza nei costi offrendo efficacia nel servizio ai cittadini", dichiara ancora Travanti. "La responsabilizzazione dei cittadini nella raccolta differenziata – aggiunge - si può ritenere efficace solo nel momento in cui si riconosca un premio per tutti coloro che tengono comportamenti virtuosi. Questo può avvenire attraverso la tariffazione puntuale mediante la pesatura di tutte le tipologie di rifiuto". (segue) (Rin)