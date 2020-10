Marche: rifiuti, da Amandola un modello di gestione economico e amico dell'ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema riconosce l'utente attraverso la scheda consegnata al nucleo familiare, autorizza la pesatura del sacchetto, produce un'etichetta adesiva che va applicata sullo stesso e abilita poi al conferimento sbloccando il contenitore preposto aggiornando al contempo il Database con il tipo di rifiuto e il peso dello stesso. Il livello di soddisfazione è garantito. "Nei comuni nei quali le nostre isole sono state installate il vantaggio economico è verificabile in pochi mesi, mentre quello legato al decoro grazie alla videosorveglianza che scoraggia l'abbandono del sacchetto, è praticamente immediato" - conclude la AU di Ecofil srl. Le isole ecologiche Ecofil installate nella città di Fabriano sono considerate, al pari di Contarina in Veneto e Capannori in Toscana, Best Practices da Anci Conai a livello nazionale. (Rin)