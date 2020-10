Usa: ultimo confronto Trump-Biden, scontro acceso su sanità e politica estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proprio il tema della politica estera che accende i toni del dibattito, in particolare la domanda sulle interferenze straniere nelle elezioni statunitensi. Sia Trump che Biden, in questo caso, tentano di aggirare la questione in loro favore. Il presidente afferma che il rivale avrebbe incassato “3,5 milioni di dollari” dalla Russia grazie ai suoi "rapporti amichevoli" con il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin; Biden risponde che Trump in passato aveva un conto segreto in Cina. Il clima si inasprisce ulteriormente quando si inizia a parlare di Hunter Biden, figlio del candidato democratico, e del suo incarico nella società dal gas ucraina Burisma. “La persona che ha avuto problemi in Ucraina è lui, per aver tentato di corrompere il governo ucraino perché dicesse qualcosa di negativo su di me”, ha detto Trump. "Non ho mai preso un centesimo da nessuna fonte straniera", ha risposto Biden, che ha poi difeso l’operato del figlio affermando che non avrebbe fatto “nulla di immorale” e che “non ha guadagnato soldi dalla Cina”. Proprio su Pechino la posizione di Biden sembra troppo generica, soprattutto, quando afferma “deve rispettare le regole internazionali”, e trova anche in questo Trump pronto all’affondo. “Lui e Obama ci hanno lasciato una situazione caotica” a livello internazionale e, in particolare, sulla questione della Corea del Nord. In questo momento Biden riprende il filo affermando che “Kim (Yong-un, il leader nordocreano) è un delinquente”. (segue) (Nys)