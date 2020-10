Cina: ministero Tecnologia, Paese ha oltre 690 mila stazioni base 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo della rete 5G in Cina ha ottenuto buoni risultati: il Paese ora ha oltre 690 mila stazioni base 5G. Lo ha dichiarato Wen Ku, funzionario del ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione. "Più di 500 mila di questi dispositivi sono stati costruiti nel 2020, raggiungendo prima del previsto l'obiettivo fissato all'inizio di quest'anno. Le spedizioni di telefoni cellulari 5G in Cina da gennaio a settembre hanno raggiunto circa 108 milioni. Con il rapido aumento degli utenti 5G, all'inizio della settimana il numero di dispositivi terminali collegati alla rete ha superato i 160 milioni", ha spiegato Wen. Il 5G sta giocando un ruolo importante, in particolare nella stabilizzazione degli investimenti, nella promozione dei consumi e nella promozione di nuovi motori di sviluppo economico, ha affermato il funzionario. "Nei prossimi tre anni, la Cina sarà nella fase di introduzione dello sviluppo del 5G, quindi è necessario fare mosse proattive nella costruzione", ha spiegato Wen. L'epidemia di coronavirus ha accelerato l'implementazione di applicazioni digitali, aiutata dallo sviluppo del 5G. "Poiché il numero di utenti 5G continua ad aumentare, i servizi innovativi relativi al 5G cresceranno notevolmente", ha affermato Liu Duo, direttore dell'Accademia cinese delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.(Cip)