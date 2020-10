Cina: Pechino estende la riforma delle offerte pubbliche iniziali a tutto il mercato dei capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta ad estendere la riforma del sistema di offerte pubbliche iniziali (Ipo) basato sulla registrazione in tutto il mercato dei capitali cinese. "Le condizioni per l'implementazione del sistema basato sulla registrazione in tutto il mercato dei capitali cinese sono gradualmente maturate a seguito di un programma pilota", ha affermato Li Chao, vicepresidente della China Securities Regulatory Commission, alla Conferenza annuale del Financial Street Forum 2020, che si chiude oggi 23 a Pechino. Dal 2019, il paese ha intensificato la riforma dell'Ipo, pilotando un sistema basato sulla registrazione nel comitato per l'innovazione sci-tech della Borsa di Shanghai e nel consiglio ChiNext della Borsa di Shenzhen. "La pratica di riforma ha ottenuto risultati notevoli e ha ottenuto riconoscimenti. Le principali innovazioni istituzionali hanno resistito ai test di mercato", ha affermato Li, citando come prova prezzi delle azioni più razionali e l'istituzione di meccanismi di emissione e sottoscrizione basati sul mercato. "Per far avanzare ulteriormente la riforma dell'Ipo in tutto il mercato, il Paese migliorerà il quadro di un sistema basato sulla registrazione adatto alle sue condizioni nazionali, ottimizzerà un meccanismo di supervisione che copre tutti i collegamenti e tutti i tipi di attori del mercato e farà progressi costanti nelle innovazioni istituzionali", ha aggiunto.(Cip)