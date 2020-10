Cina: commercio estero di Pechino in crescita del 5,6 per cento a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di telefoni cellulari, tessuti e abbigliamento e circuiti integrati hanno registrato una forte crescita a settembre. Le esportazioni di telefoni cellulari hanno raggiunto 6,2 miliardi di yuan (oltre 928 milioni di dollari), una crescita su base annua del 63,6 per cento, pari al 17,7 per cento delle esportazioni totali. Le imprese con investimenti esteri e le società private a Pechino hanno mostrato una vitalità continua a settembre. Le importazioni e le esportazioni di imprese a capitale estero sono aumentate del 19,3 per cento su base annua a 56,6 miliardi di yuan (8,5 miliardi di dollari), pari al 62,3 per cento del totale. Il commercio estero delle imprese private ha raggiunto i 20,8 miliardi di yuan (3,1 miliardi di dollari), con un incremento annuo del 5,5 per cento. Nei primi tre trimestri di quest'anno, il commercio estero di Pechino è diminuito del 18,1 anno su anno a 1.730 miliardi di yuan (259 miliardi di dollari). (Cip)