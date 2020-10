Carburanti: oggi a Verona la terza e ultima giornata del salone Oil&nonOil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si conclude oggi a Veronafiere la 15ma edizione del salone Oil&nonOil - Energie, carburanti & servizi per la mobilità. Per quanto riguarda l’esposizione, allestita in presenza nel padiglione 4, sono presenti oltre 60 aziende, rappresentative dei vari settori merceologici legati al mondo delle stazioni di servizio: carburanti convenzionali e alternativi, impianti di rifornimento, stoccaggio e trasporto, sistemi di gestione e tutti i servizi collegati. Per quanto riguarda il programma dei convegni, che si svolge invece online, il protagonista sarà il biometano. La terza e ultima giornata del programma convegnistico, infatti, è incentrata su un appuntamento a cura di Assogasmetano e Consorzio italiano biogas (Cib) dal titolo “Il ruolo strategico del biometano nei trasporti”. L’Italia, leader europeo del gas naturale per l’autotrazione, vanta anche un’importante realtà nel settore del biogas, essendo seconda solo alla Germania per numero di impianti biogas, prevalentemente agricoli. Si tratta di una base molto consistente da cui partire per il processo di transizione verso un’economia a zero emissioni di anidride carbonica. (segue) (Res)