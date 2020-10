© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 23 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3105m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un fronte perturbato riesce a interessare il Nord Italia portando qualche pioggia sulle regioni di Nord Ovest, più diffusa sulla Liguria interna e sull'alto Piemonte; più asciutto sulla pianura tra torinese e cuneese. Neve solo a quota di alta montagna. Migliora in serata da Ovest. Temperature in lieve calo nei massimi, comunque miti. (Rpi)