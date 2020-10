Libano: Human Rights Watch, indagine nazionale sul 4 agosto né trasparente né indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa internazionale con sede a Londra Human Rights Watch (Hrw) ha dichiarato che l'indagine svolta dalle autorità del Livano sulla mortale esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut non è "né trasparente né indipendente". Hrw ha aggiunto che "solo un'indagine internazionale indipendente permetterà di scoprire la verità" su questa vicenda. "L'indagine nazionale (…) non è riuscita a produrre risultati credibili dopo due mesi", scrive l'Hrw sul suo sito. "L'interferenza politica, così come i fallimenti cronici del sistema giudiziario, fanno sembrare impossibile un'indagine locale, credibile e imparziale", ha aggiunto Hrw. "Il presidente Aoun ha promesso un'indagine trasparente (...). Tuttavia, l'indagine svolta dalle autorità nazionali non è stata né trasparente né indipendente e non soddisfa gli standard internazionali di equità", critica l’ong che invita le autorità libanesi a chiedere un'indagine alle Nazioni Unite. "Solo un'indagine internazionale indipendente rivelerà la verità sull'esplosione" ha insistito Aya Majzoub, ricercatrice libanese presso l’Hrw. (Res)