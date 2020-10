Germania: Covid, congresso Cdu a dicembre sempre più improbabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i contagi da coronavirus in drastico aumento, appare “sempre più improbabile” che l'Unione cristiano-democratica (Cdu) possa tenere a il congresso programmato a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo per eleggere il suo prossimo presidente. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la popolazione del Baden-Wuerttemberg, di cui Stoccarda è capoluogo, “difficilmente capirebbe” come possano riunirsi 1.001 delegati, mentre sono in vigore le restrizioni anticontagio, che tra l'altro limitano severamente gli assembramenti. La dirigenza della Cdu deciderà, quindi, il 26 ottobre prossimo se esistano alternative al congresso di Stoccarda. La riunione era originariamente prevista a Berlino per il 25 aprile scorso, ma è stata rinviata a causa della pandemia. I delegati devono eleggere chi succederà alla guida della Cdu al ministro della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha annunciato le dimissioni dalla presidenza del partito il 10 febbraio scorso. I candidati sono Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia, Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Intanto, nella dirigenza del partito circolano voci su un possibile rinvio del congresso al prossimo anno. Tra i sostenitori di tale opzione vi sarebbe anche il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble. (Geb)