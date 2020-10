Libano: telefonate tra Hariri ed ex premier in vista di consultazioni odierne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier designato del Libano Saad Hariri ha sentito telefonicamente gli ex primi ministri Salim Hoss, Najib Miqati, Fouad Siniora, Tammam Salam e Hassan Diab. Lo riferisce il portale “Naharnet”. Il segretariato generale del Parlamento nel frattempo ha annunciato che le consultazioni non vincolanti di Hariri con i blocchi parlamentari sulla formazione e il programma del nuovo governo si terranno oggi in parlamento. Hariri ha promesso la formazione di un esecutivo di “esperti”, in accordo con l’iniziativa francese. Ieri Hariri ha ricevuto l’incarico di formazione del governo dal capo dello Stato, Michel Aoun.(Res)