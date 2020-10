Usa: ultimo confronto fra Trump e Biden, scontro acceso su sanità e politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ durato un’ora e mezza l’ultimo confronto tra i due candidati alla Casa Bianca, il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante, il candidato del Partito democratico, Joe Biden, tenutosi alla Belmont university di Nashville, in Tennesse. A 12 giorni dalle elezioni presidenziali l’emergenza provocata dal Covid è stato uno dei temi in primo piano e dove i due sfidanti hanno usato i toni più duri, ma non sono mancati anche dei passaggi dedicati alla Cina, al tema del razzismo e, in generale, al sistema sanitario statunitense. A moderare il dibattitto la giornalista dell’emittente televisiva “Nbc”, Kristen Welker, non particolarmente gradita a Trump e ai suoi sostenitori del Partito repubblicano, che più volte hanno dubitato della sua imparzialità. Sulla base delle nuove regole imposte dalla Commissione sui dibattiti presidenziali, i microfoni dei due candidati rimangono spenti nel momento in cui parla l’avversario: la misura è stata adottata per evitare quanto accaduto nel primo confronto dello scorso 30 settembre. La nuova regola ha consentito ai candidati di esprimere le loro posizioni, con fermezza ma anche capacità di reggere la pressione.L'emergenza Covid è stata ovviamente in primo piano. D’altronde i due candidati sono stati posti a quattro metri di distanza l’uno dall’altro e, sino all’ultimo, avrebbero anche essere protetti da barriere di plexiglass. Trump dichiara che la pandemia sta per finire e punta forte sul tema del vaccino, garantendo sia che sarà a disposizione “entro poche settimane” ma anche una rapida distribuzione alla popolazione. Biden ne approfitta per tentare un primo affondo, ricordando che il presidente in carica aveva promesso che il “virus se ne sarebbe andato entro l’estate” e accusandolo di non aver pianificato al meglio la stagione invernale. "Un presidente responsabile di tante morti non può rimanere al potere", ha proseguito. L’ex vice di Barack Obama parla anche dell’uso della mascherina: “Avrebbe potuto salvare migliaia di vite”, afferma Biden, di fatto attribuendo a Trump delle colpe per la tardiva adozione di questa misura. Il presidente, tuttavia, sembra utilizzare quest’accusa a suo favore e ricorda di aver “chiuso i confini con la Cina”, una misura senza la quale ci sarebbero stati “oltre 2 milioni di morti”. Sarcasticamente, Trump dichiara di non poter “restare chiuso” a casa come Biden e afferma: “Magari guadagna dei soldi in qualche altro posto”, un primo attacco velato agli interessi del candidato democratico in Ucraina.È proprio il tema della politica estera che accende i toni del dibattito, in particolare la domanda sulle interferenze straniere nelle elezioni statunitensi. Sia Trump che Biden, in questo caso, tentano di aggirare la questione in loro favore. Il presidente afferma che il rivale avrebbe incassato “3,5 milioni di dollari” dalla Russia grazie ai suoi "rapporti amichevoli" con il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin; Biden risponde che Trump in passato aveva un conto segreto in Cina. Il clima si inasprisce ulteriormente quando si inizia a parlare di Hunter Biden, figlio del candidato democratico, e del suo incarico nella società dal gas ucraina Burisma. “La persona che ha avuto problemi in Ucraina è lui, per aver tentato di corrompere il governo ucraino perché dicesse qualcosa di negativo su di me”, ha detto Trump. "Non ho mai preso un centesimo da nessuna fonte straniera", ha risposto Biden, che ha poi difeso l’operato del figlio affermando che non avrebbe fatto “nulla di immorale” e che “non ha guadagnato soldi dalla Cina”. Proprio su Pechino la posizione di Biden sembra troppo generica, soprattutto, quando afferma “deve rispettare le regole internazionali”, e trova anche in questo Trump pronto all’affondo. “Lui e Obama ci hanno lasciato una situazione caotica” a livello internazionale e, in particolare, sulla questione della Corea del Nord. In questo momento Biden riprende il filo affermando che “Kim (Yong-un, il leader nordocreano) è un delinquente”.Si torna poi sui temi sanitari, un passaggio che consente al candidato democratico di presentare il “Bidencare”, sostanzialemente “un Obamacare con in più un’opzione pubblica”. Secondo Biden, d’altronde, “la sanità non è un privilegio, ma un diritto", un diritto che Trump ha messo in crisi e violato tentando di abolire la riforma dell’ex presidente Obama. È il preambolo per il passaggio sui temi sociali, come la paga minima oraria a 15 dollari, uno dei punti del programma del candidato democratico, che viene tuttavia contestata dal presidente in carica. Trump ritiene che questa debba essere variabile, a seconda del territorio, per evitare di danneggiare le piccole imprese. “L’Alabama non è New York. Non possiamo mettere fuori mercato molte imprese, obbligandole ad alzare i salari se non possono permetterselo”, ha affermato Trump.La parte finale del confronto verte sui temi del razzismo. Biden accusa Trump per la separazione dei bambini dai genitori immigrati al confine con il Messico, definendolo “un criminale”. Il repubblicano si difende specificando che ci sono i narcotrafficanti dietro la presenza dei bambini al confine e affermando che le famose “gabbie” per i clandestini sono state costruite dall’amministrazione Obama. Il democratico parla, quindi, della necessità di pari opportunità per gli afroamericani, ma non sembra affondare troppo, un fatto che consente a Trump di replicare: “Perché non lo avete fatto quando eravate al governo? Io ho fatto più di tutti i presidenti, con l’eccezione di Lincoln, per gli afroamericani”. Biden riprende un po' di vigore, rispondendo che quello di Trump è un razzismo “istituzionale”. Si chiude sul tema della leadership il confronto, un passaggio che consente a Biden di ribadire che il presidente in carica “mente sistematicamente”, ma anche a Trump di lanciare l’accusa più pesante nei confronti dell’avversario: “Non fare il bambino innocente. Sei un politico di professione. La gente vi chiama corrotti”. (Nys)