Siria: ratificato dal parlamento contratto con azienda serba per sfruttamento fosfati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Siria ha ratificato un contratto con un’azienda serba per l'estrazione di fosfato. Lo riferisce il portale siriano “Enab Baladi”. Il contratto era stato firmato l’anno scorso tra l'Organizzazione generale per le risorse minerarie in Siria e la società serba Womeco Associates Doo per l'estrazione di fosfati dalle miniere di Palmira ed esportarli in Serbia. Il ministro siriano del Petrolio e delle risorse minerarie, Bassam Taame, ha affermato che in Siria si trovano tre miliardi di tonnellate di fosfati e ha giustificato la firma del contratto con la necessità di avere valuta estera per garantire i bisogni e le esigenze dei cittadini.(Res)