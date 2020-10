Arabia Saudita: firmato memorandum con Ibm, Alibaba e Huawei su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità saudita per i dati e l'intelligenza artificiale (Sdaia) ha firmato un memorandum d'intesa con Ibm, Alibaba e Huawei nel campo dell'intelligenza artificiale. Lo riferisce la testata panaraba “Asharq al Awsat” edita a Londra. La firma è avvenuta durante il vertice globale sull’intelligenza artificiale di Riad. "La Vision 2030 dell'Arabia Saudita ha obiettivi chiari per trasformare le città saudite in città intelligenti", ha affermato Abdullah Bin Sharaf Alghandi, presidente della Sdaia. Secondo l'account Twitter di quest’ultima, Sdaia e Huawei hanno firmato un memorandum d’intesa per riconoscere la lingua e le lettere arabo utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale. (Rel)