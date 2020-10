La Cina si oppone alla vendita di armi Usa a Taiwan, "segnali sbagliati alle forze secessioniste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta gli Stati Uniti a cessare la vendita di armi e i contatti militari con Taiwan e ad annullare i relativi piani di vendita di armamenti per evitare ulteriori danni ai legami fra i due paesi e alla pace e stabilità attraverso lo stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato ieri, in conferenza stampa a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, a commento dei piani recentemente approvati dagli Stati Uniti di vendere tre sistemi d'arma per un valore di 1,8 miliardi di dollari a Taiwan. Zhao ha affermato che le vendite di armi statunitensi a Taiwan violano gravemente il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi. "La Cina si oppone fermamente a tale mossa che ha inviato segnali profondamente sbagliati alle forze secessioniste per l'indipendenza di Taiwan e ha messo a repentaglio le relazioni Cina-Usa, così come la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan", ha detto il portavoce. Zhao ha esortato gli Stati Uniti a riconoscere la natura altamente dannosa delle vendite di armi a Taiwan, a rispettare il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti, a cessare la vendita di armi a Taipei e il contatto militare con l'isola, ritirare i relativi piani di vendita di armi per evitare ulteriori danni alle relazioni bilaterali. "La Cina fornirà risposte legittime e necessarie in base agli sviluppi della situazione", ha aggiunto Zhao.La dichiarazione degli Esteri ha fatto seguito a quella rilasciata dal ministero della Difesa cinese. La Cina si oppone alla vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan ed esorta Washington ad annullare immediatamente i piani di vendita all'Isola. La Cina adotterà contromisure risolute se la parte statunitense ignora le norme fondamentali delle relazioni internazionali, si allontana dai suoi impegni ed è incline a tali comportamenti. Lo ha dichiarato Tan Kefei, portavoce del ministero della Difesa cinese dopo che gli Stati Uniti hanno approvato piani di vendita di armi per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari a Taiwan. "Le vendite di armi statunitensi a Taiwan hanno gravemente violato il principio di 'una sola Cina' e i tre comunicati congiunti Cina-Stati Uniti", ha detto Tan. Il portavoce ha osservato che una tale mossa interferisce seriamente negli affari interni della Cina, mina la sovranità e gli interessi di sicurezza del Paese, danneggia le relazioni diplomatiche e militari tra Pechino e Washington e mina la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan. "La questione di Taiwan riguarda la sovranità e l'integrità territoriale della Cina e incide sugli interessi fondamentali di Pechino", ha aggiunto. Il portavoce ha esortato gli Stati Uniti a interrompere i contatti militari con Taiwan e a gestire le questioni relative al'Isola con prudenza per evitare conseguenze disastrose per le relazioni diplomatiche e militari fra Cina e Stati Uniti, nonché pace e stabilità in tutto il mondo", ha detto Tan.L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha approvato la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. Il 21 ottobre, La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente notificato al Congresso le vendite dopo che erano state approvate dal dipartimento di Stato, secondo i comunicati stampa pubblicati dalla Dsca sul proprio sito web. Uno dei pacchetti, con un costo stimato di 1,008 miliardi di dollari, include 135 missili AGM-84H Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM-ER); quattro missili telemetrici ATM-84H SLAM-ER; e 12 CATM-84H Captive Air Training Missiles (Catm), ha riferito la Dsca. I missili sono prodotti dalla Boeing. "Questa proposta di vendita serve gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e per mantenere una capacità difensiva credibile. La vendita proposta contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, nonché l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", si legge nella nota. Il destinatario sarà in grado di impiegare un sistema altamente affidabile ed efficace per aumentare la propria efficacia di combattimento in base alle esigenze, che può contrastare o scoraggiare le aggressioni con una precisione dimostrata contro i bersagli di superficie, cita l'annuncio. La Cina considera Taiwan come una delle proprie provincie e ha reagito negativamente alle precedenti vendite di armi statunitensi a Taipei. L'amministrazione Trump ha intensificato il sostegno militare e diplomatico a Taiwan negli ultimi mesi. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni tra Washington e Pechino, già forti su questioni come il commercio, il Tibet, Hong Kong e il Mar Cinese Meridionale.Il governo di Taiwan ha accolto con favore l'approvazione da parte del dipartimento di Stato degli Stati Uniti della vendita di armi a Taipei per oltre un miliardo di dollari e sostiene che gli accordi rafforzeranno le capacità di difesa dell'isola. "Il ministero degli Esteri ha ricevuto una comunicazione formale dal governo degli Stati Uniti in merito alla vendita di armi", ha spiegato la portavoce del ministero Joanne Ou durante un briefing con la stampa. "Taiwan continuerà a lavorare con Paesi che la pensano allo stesso modo per mantenere la pace e la prosperità nella regione. Si tratta dell'ottava vendita di armi da parte del governo degli Stati Uniti a Taiwan sotto il presidente Donald Trump", ha aggiunto. In un comunicato stampa, il portavoce dell'ufficio della presidente di Taiwan Tsai Ing-Wen, Xavier Chang, ha espresso apprezzamento al governo degli Stati Uniti per aver aiutato Taiwan a rafforzare le proprie capacità di difesa in conformità con il Taiwan Relations Act (Tra) e le cosiddette "sei assicurazioni" - sei principi chiave della politica estera degli Stati Uniti stabilite nel 1982 dall'amministrazione Reagan con lo scopo di garantire che gli Usa avrebbero continuato a sostenere Taiwan anche in assenza di relazioni diplomatiche formali. Il Tra, una legge interna degli Stati Uniti che definisce le relazioni sostanziali di Washington con Taipei, stabilisce che gli Usa metteranno a disposizione di Taiwan articoli e servizi di difesa per consentire all'Isola di mantenere sufficienti capacità di autodifesa. (Cip)