Germania: sociologo Claus, i neonazisti si addestrano per il colpo di Stato

- Concerti di nazirock, addestramento all'uso delle armi da fuoco e pratica delle arti marziali, tifo violento negli stadi di calcio e militanza nel Battaglione Azov, formazione irregolare di volontari dell'estrema destra internazionale che ha combattuto per il governo di Kiev durante il conflitto in Ucraina. Sono queste le modalità in cui i neonazisti tedeschi “si addestrano” per il colpo di Stato, il “giorno X” in cui rovescerà con la violenza l'ordinamento liberaldemocratico. È quanto afferma il sociologo Robert Claus nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale “Die Zeit”. Claus sostiene di non credere che i neonazisti possano prendere il potere in Germania. Tuttavia, il dibattito sul razzismo in corso nel paese così come i successi di Alternativa per la Germania (AfD), “fanno sentire” i sostenitori della destra radicale “motivati a trasformare la violenza in attentati di terrorismo nero”. Formazione della destra nazionalconservatrice, AfD raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. Come nota Claus, la pratica delle arti marziali e il culto della forma fisica nelle palestre sono strumenti di finanziamento che la destra radicale utilizza per finanziare le proprie iniziative politiche, non soltanto per addestrarsi all'uso della violenza. Ulteriori fonti di finanziamento dei neonazisti sono i concerti del cosiddetto “rock non conforme”, nonché la produzione e vendita di capi di abbigliamento. (Geb)