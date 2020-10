Russia: fonti stampa, in pensione primo vicedirettore dell'Fsb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo vicedirettore del Servizio per la sicurezza federale (Fsb), Sergej Smirnov, è stato rimosso dall'incarico. Il decreto è stato firmato dal presidente Vladimir Putin. Lo hanno riferito fonti dell'agenzia di stampa "Rbk". "Smirnov va in pensione a causa della sua anzianità, ha 70 anni", ha detto la fonte. Il generale Smirnov ha ricoperto la carica dal 2003 e ha coordinato il lavoro del dipartimento di controspionaggio militare, del servizio di sicurezza economica e del servizio per la protezione dell'ordine costituzionale. Fino al 2003, è stato a capo della direzione dell'Fsb per San Pietroburgo e la regione di Leningrado.(Rum)