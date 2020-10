Energia: Stati Uniti, spagnola Iberdrola partecipa ad asta eolica di New York Liberty Wind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola ha partecipato all'asta eolica di New York, attraverso la controllata Vineyard Wind, con il suo progetto offshore Liberty Wind che prevede l'implementazione di 1.300 MW di eolico offshore e potrebbe fornire energia pulita a 700 mila abitazioni in tutto lo stato. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, si tratterebbe del più ambizioso progetto mai realizzato nell'industria eolica offshore degli Stati Uniti e contribuirebbe a rafforzare la leadership di New York, che mira a raggiungere i 9.000 MW entro il 2035. "In qualità di pionieri dell'energia eolica offshore nel paese, crediamo che stabilire dei precedenti positivi per lo sviluppo porterà nuovi e migliori standard all'intero settore, standard che assicurano alle comunità locali di ricevere i maggiori benefici possibili con il minor impatto possibile", ha affermato l'amministratore delegato di Vineyard Wind, Lars Petersen. Il gruppo guidato da Ignacio Galan ha un portafoglio di circa 13 mila MW di diritti offshore, più 9 mila MW di opzioni in Svezia. Alla fine del terzo trimestre del 2020, la società ha aggiunto 14 mila nuovi MW al suo portafoglio. Negli Stati Uniti, il gruppo, attraverso Vineyard Wind, sta facendo progressi sul parco marino di Vineyard Wind One (800 MW di capacità al largo delle coste dello stato del Massachusetts), Park City Wind (anch'esso nelle acque del Massachusetts e con una capacità di 804 MW) e Kitty Hawk (Virginia) in una fase preliminare.(Spm)