Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 23 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V, I, III, Smart City e Controllo di Gestione. Odg: 1)mozione "Piano per la ripartenza - eventi e cultura"; 2) mozione "Istituzione di un fondo di aiuto, sostegno e rilancio della attività delle piccole e medierealtà del comparto culturale"Ore 11.30 - videoconferenza stampa di presentazione delle iniziative relative alla Commemorazione dei Defunti 2020. Intervengono l'assessore ai Serviizi Cimiteriali Marco Giusta, il Presidente AFC, Roberto Tricarico, l' Amministratore delegato AFC, Antonio Colaianni e la Consigliera AFC, Anna Merlin.Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI, V e Pari Opportunità e I. Odg: 1) Introduzione del divieto di fumo nelle arre gioco. Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino; 2) Regolamanto nr. 317 - Verde pubblico e privato: osservazioni della Consulta per l'ambiente e il verde.REGIONEConsiglioore 10, Omegna (Vco), Forum (Parco Maulini 1), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla cerimonia di consegna del Premio Rodari.ore 21, Videoconferenza, la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ylenia Serra interviene alla presentazione del Progetto Confido, a cura del Forum regionale delle Associazioni familiari. (segue) (Rpi)