Francia: ministro Economia Le Maire, contro islamismo è necessaria una lotta culturale

- Per contrastare la minaccia del terrorismo islamista "la lotta culturale è essenziale". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Quando vediamo che il 74 per cento dei giovani francesi musulmani pensa che la legge religiosa deve avere la meglio sulla legge della Repubblica misuriamo il terreno perso. In Francia, la legge religiosa cede sempre davanti alla legge della Repubblica", ha affermato Le Maire. "Nel momento in cui i francesi hanno preso consapevolezza come non mai della gravità della situazione e della necessità di concretizzare delle risposte contro l'Islam politico, la classe politica si è ancora una volta divisa", spiega il ministro, ricordando il "doppio gioco di France Insoumise e l'escalation dei Repubblicani", a testimonianza che "non c'è stata unione nazionale" dopo la morte di Samuel Paty, il professore ucciso per aver mostrato delle caricature di Maometto durante un corso sulla libertà di espressione. Il ministro ha poi evocato gli impatti economici che la seconda ondata di coronavirus avrà sull'economia nazionale. "Dopo una ripresa molto forte nel terzo trimestre, il quarto trimestre sarà difficile: prevediamo una contrazione del Pil tra settembre e dicembre. Lo avevamo anticipato questo rischio. Quando la Banca di Francia ha rivisto a settembre i numeri della recessione a -8,7 per cento per il 2020, ho mantenuto la nostra stima a -10 per cento", ha ricordato Le Maire. (Frp)