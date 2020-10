Covid: Regno Unito, Johnson ammette sistema di tracciamento "va migliorato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha ammesso durante un punto stampa sull'andamento della pandemia nel Paese tenuto nella serata di ieri, che il sistema di tracciamento (track and trace) dei contatti potenzialmente positivi vada migliorato perché sia messo nelle condizioni di produrre risultati più celeri. Vi sono state infatti nei giorni passati diverse polemiche circa la lentezza con cui i risultati dei test vengono comunicati, ben oltre le 24 ore annunciate dal governo e in alcuni casi fino a 5-6 giorni. Secondo i dati, solo il 15 per cento dei testati si vedrebbero restituiti i test entro le 24 ore, e questo sarebbe di fatto il dato più basso sin dall'inizio della pandemia, possibilmente in concomitanza con l'esponenziale aumento del numero di casi e potenziali casi. Nella sola giornata di ieri, il Regno Unito ha registrato oltre 21 mila nuovi casi in un giorno, e 189 morti direttamente imputabili all'infezione da Covid-19. (Rel)